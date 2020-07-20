Özbekistan'da 1500 dolara acil hemşire aranıyor

Özbekistan'da, Taşkent yakınlarındaki Zangiata bölgesinde, koronavirüs hastalarının bulunduğu bir kliniğe hemşirelerin acil kabul edildiği açıklandı.

COVID-19 ile mevcut durumla bağlantılı olarak, Taşkent bölgesindeki Zangiata bölgesinde, koronavirüs hastalarının bulunduğu yeni bir klinikte acil bir hemşire işe alımı başladı.



Yerel basında çıkan haberlere göre, hemşirelik programı 14 gün, ücretler - 15 milyon soum (1.468 $).

Son verilere göre Özbekistan'da 16.752 koronavirüs vakası kaydedildi. 7386 tanesi tedaviye devam ediyor. Halen ülkedeki 62.304 kişi ev karantinasında tıbbi gözetim altındadır ve 22.159 kişi karantinada tıbbi gözetim altındadır

Kaynak: centralasia