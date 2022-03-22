Özbekistan'da 75 mahkuma Nevruz affı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, 75 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 57 mahkum salıverilecek, 18 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumlar arasında 9 yasa dışı örgüt mensubu, on beş 60 yaş üstü kişi, 17 kadın, 18 yabancı uyruklu bulunuyor.

Kararnameye göre, affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Geçen sene Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 140 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.