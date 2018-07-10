Özbekistan'da Afganistan konsolosluğu açılacak

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Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve beraberindeki resmi heyet, 8 Temmuz'da Kabil'de Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani (Ashraf Ghani) ile bir araya gelerek ülkede Afganistan Konsolosluğu açılması kararı verdi.

İki ülkenin üst düzey heyetlerinin katıldığı görüşmede Özbekistan hükümetinin ülkenin güneyindeki Termez şehrinde Afgan Konsolosluğu açılmasını onayladığı bildirildi.

Abdulaziz Kamilov'un Afganistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Aralık 2017'de iki ülke cumhurbaşkanları arasında uzlaşılan yatırım, ulaştırma, haberleşme ve ticari-ekonomik projelerin uygulanmasını tartışıldığı bildirildi.

