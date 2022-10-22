Özbekistan'da askeri birlik deposunda patlama

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde ülkenin Sirderya bölgesinde bulunan Malik kasabasında yerleşen bir askeri birliğe ait depoda patlamanın meydana geldiği kaydedilirken, patlama sonucunda ölen veya yaralananların olmadığı belirtildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de patlama dalgası sonucunda askeri birlik yakınındaki ev ve binaların pencerelerinin kırıldığı görüntülendi.

Görgü tanıkları da patlama sırasında yüksek ses ve güçlü bir dalganın meydana geldiğini, deprem gibi bir şey hissettiklerini dile getirdi.