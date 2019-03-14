Özbekistan'da atlara kimlik çıkarılacak

Özbekistan Hükümeti'nin 12 Mart tarihli Yönetmeliği, atlara at pasaportu verilmesi prosedürüne ilişkin Yönetmeliği onayladı.

Adalet Bakanlığının kararına göre, kimlikler sahibinin talebi üzerine verilecek.

Bu tür bir belge olmadan, yetiştirme ve yarış atlarının açık artırmalara, sergilere, ulusal ve klasik binicilik oyunlarına, spor müsabakalarına ve ayrıca atların hizmet amaçlı olarak kullanılması mümkün değildir.

Damızlık ve spor atlarından oluşan bir veri tabanının oluşturulması, At Yetiştiriciliği Federasyonu ve Özbekistan'ın Binicilik Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

At pasaportu vermek için, atın sahibinden asgari ücretin beş katı ücret alınacak.

Bu fonlar, At Yetiştiriciliği ve Binicilik Sporunun Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Fonuna aktarılacaktır.

Belge federasyonun emriyle hazırlanır ve üreme ve yarış atlarının yaşamı boyunca geçerlidir. Tescil süresi 10 gündür.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 08:26