Özbekistan'da Bağımsızlık Bayramı affı

Özbekistan'da, Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 215 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, 1 Eylül’de kutlanacak ülke bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, toplam 215 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 142 mahkum salıverilecek, 73 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumlardan 15'ini yasa dışı örgüt mensubu, 12'sini 60 yaş üstü kişiler, 14’ünü kadın, 69’unu ise yabancı uyruklular oluşturuyor.

Kararnameyle affedilen mahkumların tahliye edilmesinin ardından topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Geçen sene ülke bağımsızlığının 29. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 113 kişi affedilmişti.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan edilirken, son 5 yılda ilan edilen toplam 16 aftan 4 bin 965 kişi yararlanmış bulunuyor.