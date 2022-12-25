Özbekistan'da bakanlık ve kamu kurumlarının sayısı düşürülüyor

Buna göre, 25 olan bakanlık sayısı 21'e düşürülecek, bazı kamu kurumları birleştirilecek, 20 kamu kurumu ise lağvedilecek.

Kararnameye göre, yeni yılın ilk gününden itibaren, profesyonel yönetim ilkelerine dayanan ve verimliliğe odaklanan bakanlık ve kamu kurumlarını içeren bir sistem oluşturulacak. Bakanlık ve kamu kurumlarında yöneticiler de dahil, idari personel sayısı yüzde 30 azaltılacak.

Halihazırdaki sekiz başbakan yardımcısı ve üç başbakan danışmanından sadece dört başbakan yardımcısı kalacak. Bakanlar Kurulu'nun yürütme idaresindeki 269 personel yarı yarıya azaltılarak 120 personele sahip Başbakanlık Sekreterliği oluşturulacak.

Özbekistan'ın yeni bakanlıkları

Bakanlık ve kamu kurumları yeniden yapılandırılarak oluşturulacak yeni bakanlıklar şu şekilde:

Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı,

Maden ve Jeoloji Bakanlığı,

İnşaat, İskan ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı,

İstihdam ve Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı,

Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı,

Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanlığı,

Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Gençlik Politikaları ve Spor Bakanlığı,

Tarım Bakanlığı,

Su İşleri Bakanlığı,

Dijital Teknolojiler Bakanlığı,

Adalet Bakanlığı,

Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve

Turizm Bakanlığı,

Savunma Bakanlığı,

Enerji Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı ve

Acil Durumlar Bakanlığı

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 20 Aralık’ta 2022'yi değerlendirmek ve 2023 perspektiflerini açıklamak üzere Parlamentoya hitabında, 2023'te yönetim sisteminde reform yapılacağını ve daha verimli bir sisteme geçileceğini belirtmiş "Hükümetin çalışma şekli de kökten değişecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews