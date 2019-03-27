Özbekistan'da bireylerin taksi hizmeti vermesine izin verilecek

Bireysel girişimcilerin özel uygulamalar yoluyla taksi hizmeti sunmalarına olanak tanıyan düzenleyici belgeler düzenleme.gov.uz web sitesinde kamuya açık tartışmaların sayfasında başkanlık kararnamesi yayınlanmıştır.

Karayolu Taşımacılığı Ajansı'nın 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren hazırladığı cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, kişilerin taksi hizmeti verme hakkını sağlamaları planlanıyor.

Araçlarında taksi olarak çalışmayı planlayanların, bireysel bir girişimci olarak devlet görevini ödemeleri ve operatörle elektronik bir platform aracılığıyla bir anlaşma imzalamaları gerekecektir.

Taksi şoförlerinin araçlarını belli bir renkte boyamaları şart değildir, ancak bir satranç kompozisyonunun uygulanmasıyla kapılara, ön kaputa ve bagaj bölmesinin yüzeyine kendinden yapışkanlı malzemeler uygulamak zorunda kalacaklardır.

Belgede ayrıca taksi şoförlerinin, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde gezi öncesi tıbbi muayene ve araç teknik muayenesinden geçmeleri gerekeceği de belirtiliyor.

Taslak cumhurbaşkanlığı kararnamesi özel taksi şoförlerinin vergilendirilmesi prosedüründen bahsetmiyor.

Taslak kararın ekinde yer alan “değişiklik ve ilavelerde”, karayolu ile kentsel, banliyö, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin ticari olarak sadece tüzel kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Proje 4 Nisan'a kadar kamuoyunda açıklanacak.

Kaynak: ca-news