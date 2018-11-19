Özbekistan'da evlilik yaşı büyütülüyor

Özbekistan evlilik yaşını yükseltmeyi planlıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, konu ile ilgili yeni planlama kadın hakları komitesi Mukarram Nurmatova'nın başkan yardımcısı tarafından uluslararası basın kulübünün bir toplantısında açıklandı.

Nurmatova yaptğı açıklamada, Özbekistan Kadınlar Komitesi'nin, evlenme yaşını herkes için 18 yaşına getirmenin daha doğru olacağına inandığını belirtti.

Bazı bölgelerde kızların 16 yaşında evlendiğini sözlerine ekledi.

Mukarram Nurmatova, şu anda Özbekistan'da 7 milyondan fazla aile olduğunu ve evlilik yaşının değişmesinin çok sayıda boşanmadan kaçınılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net