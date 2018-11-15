Özbekistan'da G.Kore standartlarında anaokulu açılacak

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in Mirzo-Ulugbek ilçesinde, 324 numaralı anaokulu, Güney Kore'deki okul öncesi eğitim kurumlarının deneyim ve yöntemlerine göre yeniden inşa edildi.

Pilot uygulamanın olacağı anaokulunda çevre dostu oyuncaklar, esnek bir eğitim ve öğretim sistemi, yabancı dil eğitimi, müzik enstrümanları çalma eğitimi ve hatta yemek pişirme dersleri olacak.

Yatırım projesinin bir parçası olarak, birkaç yıldan beri boş olan devlet tarafından işletilen anaokulu, şehrin en iyilerinden birine dönüştü. Yeniden yapılanma için finansman Kore'nin Sojong Üniversitesi ve New Millenium Construction (Kore) tarafından üstlenildi.

Yeniden restore edilen anaokulu sadece yüz çocuk eğitimi hedef alınarak tasarlandı. Anaokulunda Kore'nin özel eğitim kurumlarında eğitim görmüş öğretmenler çalışacak. Ayrıca, Kore tarafı, anaokulu için mobilya, oyun, oyuncak, kitap ve diğer aksesuarları bağışladı. Banyolar okul öncesi çocuğun kullanması için özel olarak tasarlanan lavabo ve klozetler çok elverişli bir şekilde donatıldı. Banyolarda diş fırçalame bölmeleri ve duş kabinleri bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net