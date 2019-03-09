Özbekistan'da, kadınların petrol endüstrisinde çalışmasına izin verildi

Özbekistan’da, 1 Mayıs’tan bu yana, kadın sanayinin ağır sanayilerde ve mesleklerde kullanılması yasaklanacak. Yerel basında çıkan haberlere göre, kısıtlamaların kaldırılması 7 Mart'ta kabul edilen cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kadınların işgücü haklarının teminatlarının güçlendirilmesiyle öngörülüyor.

Mevcut iş kanunu, kadın emeğinin olumsuz koşullara ve yeraltı işlerine sahip işlerde kullanılmasını yasaklamaktadır. Toplamda, yasaklı listede madencilik ve petrol ve gaz işletmelerinde, demir metalürjisinde 44 inşaat, inşaat ve montaj işleri yer alıyor.

Bunun yerine, cumhurbaşkanı, kadınların sağlığını olumsuz yönde etkileyen “tavsiye edilen” sektörler ve meslekler listesinin oluşturulmasını emretti.

Karar, işverenin girişimi ile emeklilik yaşındaki kadınlarla veya 60 yıllık kazanımların alındığı iş sözleşmesinin sonlandırılmasını yasaklamaktadır.

Mahkemelerde kadın ve erkeğin eşit haklarının ihlali durumunda, avukatlarca kadınlara verilen hizmetlerin ödemesi devlet tarafından karşılanacaktır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net