Özbekistan'da lüks daire alana oturma izni

Özbekistan'da lüks ev satın alan 109 ülkenin vatandaşı, ülkede oturma izni alabilecek.

İlgili kararname, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev tarafından imzalandı.

Belgede, "109 ülkenin yabancı vatandaşlarına Özbekistan'da gayrimenkul satın alırken oturma izni alma hakkı tanınması" belirtiliyor.

Taşkent bölgesinde gayrimenkul satın alırken bu hakların 400 bin dolardan az olmayan satın alımlar için yabancılara verildiğine dikkat çekiliyor. Semerkand, Buhara, Namangan, Andijan, Fergana ve Khorezm bölgelerinde, işlem miktarı Karakalpakstan ve diğer bölgelerde en az 200 bin dolar olması gerekiyor.

Temmuz 2017'de Özbekistan Hükümeti, Taşkent'te ikamet izni bulunan yabancı vatandaşlara cumhuriyetin başkentinde en az 150 bin dolar değerinde mülk satın alma hakkı verdi. Geçtiğimiz yılın ocak ayında işlemin minimum barı 74 bin dolara düşürüldü.



Kaynak: www.dunyabulteni.net