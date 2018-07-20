Özbekistan'da mahkumlar yeniden eğitilecek

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Özbekistan Hükümeti, 2018-2022 yılları arasında cezaevlerinden serbest bırakılacak kişilerin rehabilitasyon ve sosyal uyum sistemini iyileştirmek için hazırlanan yeni yol haritasını onayladı.

Norma gazetesine göre, belge kapsamlı bir eğitim çalışma sistemini içeriyor. Açıklanan detay bilgilere göre eğitim çalışma sitemindeki uygulama sadece ceza infaz kurumunda kalış süresinde değil aynı zamanda salıverildikten sonraki ilk yılı da kapsayacak şekilde 3 aşamada yürütülecek.

İlk aşamada, mahkum ceza infaz kurumuna girdikten sonra, mahkumun ceza sürecinin psikolojik tanımı ve rehabilitasyona yatkınlığını geliştiren ön çalışma ile tanışacak.

İkinci aşamada, her hükümlüye bireysel bir program uygulanacak. Bununla onun bilinci sağlamlaştırılacak ve yaptığı suçtan dolayı pişmanlık duyması için tedbirler alınacak.

Bu süreçte hükümlüler 3 kategoriye ayrılacaklar: eğitilmesi zor, düzeltme yoluna girmiş ve tamamen yeniden biçimlendirilmiş insanlar.

Üçüncü aşamada, talebe göre mahkumlar için mesleki eğitim organizasyonu yapılacak, eğitim ve pratik çalışmalarını gösteren bir belge verilecek. Aynı zamanda, hükümlülerin yeniden örgütlenme nitelikleri, serbest bırakıldıktan sonraki 1 yıl içinde gerçekleştirilecek.

Serbest bırakanlardan ihtiyaç duyanlara geçici konutlar tesis edilecek, oturma izni, tıbbi teşhis ve tedavi konularında yardım verilecek.



