Özbekistan'da milletvekilleri siyasi sığınma hakkı verme yasasını değerlendiriyor

Özbekistan'da Meclis Yasama Dairesi, Özbekistan'daki yabancı vatandaşlara ve vatansız kişilere siyasi sığınma hakkı tanınması hakkında bir yasa düşünüyor.

Milletvekili Resul Kusherbayev'e göre, 5 Ekim'de alt meclisin genel kurulunda yapılan ilk okumada "Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki yabancı vatandaşların ve vatansız kişilerin hukuki statüsü hakkında" kanun tasarısı kabul edildi.

Tasarı, Özbekistan'daki yabancı vatandaşların ve vatansız kişilerin hukuki statüsü, Özbekistan'da kalma prosedürü, siyasi sığınma, temel haklar ve özgürlükler, Özbekistan'a giriş ve çıkış, kamu hizmetlerine erişim ve diğer konuları içeriyor.

Tasarıya göre, Özbekistan'a siyasi sığınma hakkı verme usul ve koşulları Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Belgede belirtildiği gibi, Özbekistan Cumhuriyeti'nde siyasi sığınma, sosyal ve siyasi faaliyetler, dini inançlar, ırksal veya milliyetler için vatandaşı oldukları veya daimi ikamet ettikleri ülkede iltica ve zulümden veya gerçek bir zulüm tehdidinden korunmak isteyen kişilere ve aile üyelerine sağlanmaktadır. yanı sıra uluslararası hukuk normlarının öngördüğü diğer insan hakları ihlalleri.

Kusherbayev, "Yasa tasarısı Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, BM Mültecilerin Statüsü Sözleşmesi ve Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi hükümlerini dikkate alıyor" dedi.

Tasarı Yasama Dairesinde üç okumada değerlendirilecek ve kabul edilirse Senato'ya gönderilecek.

Kaynak: CentralAsia

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 13:19