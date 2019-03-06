Özbekistan'da okul öncesi çocuklar Koreli televizyonlarca eğitilecek

Özbekistan’da Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) tarafından çocuklar için yeni bir TV kanalı kurma çalşmaları yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Özbekistan Okul Öncesi Eğitim Bakanlığı'nda EBS (Kore Eğitim Yayın Sistemi) temsilcileriyle bir toplantı yapıldı. Uzreport, toplantıda, çocuklar için eğitim kanalı kurulması, okul öncesi çocuklar için modern eğitim medyası içeriğinin geliştirilmesi ve nitelikli medya profesyonellerinin eğitimi hakkında görüşüldüğünü belirtti . Taraflar ayrıca, eğitim programlarını saklamak için bir multimedya veri merkezi oluşturma ve Kore tarafına Kore Eğitim Yayın Sistemi'nin işletmelerindeki MDO uzmanları için stajda yardım etme olasılığını tartıştı.

MDO'nun Ana Dairesi Başkanı Elena Ten, “Yalnızca eğlence içeriğiyle ilgilenmiyoruz ve çocukları bütün gün televizyonda oturmaya teşvik etmiyoruz. Ancak, okul öncesi eğitime katılmayan okul öncesi çocukların olduğu inkar edilemez. Kanal, evlerinde yüksek kaliteli içerik elde etmelerine yardımcı olacak ve anaokuluna giden çocuklar için bu, gelişim için ek bir araç olabilir ... ” dedi.

Nisan 2019'da bir mutabakat zaptı imzalanması bekleniyor.

EBS 1980 yılında kuruldu ve bugün Kore Cumhuriyeti'nin önde gelen dağıtıcılarından biri. EBS'de 8 TV kanalı ve YouTube'da bir çok kanal var. EBS'nin popüler çocuk karakteri Pororo'nun ve ayrıca Lady Bug ve Super Cat, Vrumiz adlı animasyon dizisinin yaratıcısı olduğuna dikkat etmek gerekir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net