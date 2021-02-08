Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri öne alındı

Özbekistan’da 2021 yılının aralık ayında planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri, ekim ayına alındı. Parlamentosunun üst kanadı olan Senato Genel Kurulu, söz konusu kararı onayladı.
Özbekistan’da 20 Aralık 2021’de gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ekim ayına alınmasını öngören karar, dün Özbekistan Parlamentosu Senato Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı görev süresinin 5 yıl olduğu Özbekistan’da son seçim, Aralık 2016’da yapılmıştı.
Düzenleme sonrasında, Özbekistan’da 24 Ekim 2021’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşecek. Değişiklik, Senato’nun ardından Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.
AA