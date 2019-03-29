Özbekistan'daki okulların dörtte birinde içme suyu yok

Özbekistan Halk Eğitim Bakanı Sherzod Shermatov, “Ülkedeki toplam okul sayısının dörtte birinde içme suyu yok. Binden fazla okul ısıtma sistemine sahip değil ve soba kullanmak zorundalar” dedi.

Bu bilgi Halk Eğitim Bakanı Sherzod Shermatov tarafından Özbekistan Devlet İdaresi Başkanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı'nda düzenlenen “Toplumdaki öğretmenin statüsünün yükseltilmesiyle ilgili sorunlar” konulu bir basın toplantısında duyuruldu.

Medyadan gelen sorulara cevap veren bakan, birçok ortaokulun hâlâ konuşsuz bir durumda olduğunu belirtti.

“Cumhuriyetin toplam sayısının dördüncü okulunda bir içme suyu yok." diyen Sherzod Shermatov, binden fazla okulun ısıtma sistemine sahip olmadığını ve soba kullanmaya zorlandığını söyledi.

Shermatov, "Sınır bölgelerinde bulunan okullarda akut bir güvenlik sorunu var. Yakın gelecekte robotiğin gelişimi veya uzay aracının lansmanı gibi konuları tartışmayalım. Her şeyden önce, en acil sorunların çözülmesi gerekiyor, okullara etkili bir eğitim süreci düzenlemek için gereken her şeyi sağlamak gibi. ” dedi.

Kaynak: ca-news, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 17:19