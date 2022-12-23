Özbekistan'dan Afganistan'a 170 ton insani yardım

Özbekistan’ın, Afganistan'a 170 ton insani yardım malzemesi gönderdiği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbek hükümeti, Afganistan'a 170 ton insani yardım malzemesi yolladı.

Un, buğday, pirinç, bitkisel yağ, konserve, giysi ve ayakkabı gibi malzemelerden oluşan yardım paketleri kara yoluyla Afganistan’ın Hayratan kentine ulaştırıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmetulla Ergaşev ile Surhanderya İl Valisi Tora Babalov’un refakat ettiği insani yardım malzemeleri, Afgan makamlarına teslim edildi.

Taliban yönetimindeki Belh İl Valisi Muhammad Davud Muzammil, yardımı teslim alma töreninde yaptığı konuşmada, zorlu günlerde verdiği destekten dolayı Özbekistan yönetimine teşekkür ederek bu yardımın iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin göstergesi olduğunu belirtti.

Özbekistan, ramazanda Afganistan’a demir yoluyla 4 bin ton, haziranda 74 ton insani yardım malzemesi göndermişti.