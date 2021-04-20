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Özbekistan'dan THY seferlerine onay

Taşkent ve Semerkant seferleri düzenleyen THY, Fergana ve Ürenç uçuşlarını da takvimine almıştı. Özbekistan'dan bu uçuşlar için ona geldi.

Orta Asya 20.04.2021, 20:44
Özbekistan'dan THY seferlerine onay

Özbekistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki Sivil Havacılık Kurumunun Türk Hava Yollarına İstanbul bağlantılı Ürgenç ve Fergana uçuşları için izin verdiği bildirildi.

Açıklamada, Türk Hava Yollarının halihazırda Taşkent ve Semerkant seferleri düzenlediği anımsatıldı.

Geçen ay Özbekistan’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.

Kaynak: AA
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#Özbekistan #THY #fergana #ürenç
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