Özbekistan'dan toprak reformu, özelleştirmeye izin verdi

Özbekistan başkanı, arazilerin özelleştirilmesine 1 Temmuz 2019'da başlanması talimatı verdi. Yeni düzenlemeye göre bireyler, konut inşaatı için tahsis edilmiş arsaları ve hali hazırda inşa edilmiş evlerin üzerinde bulunduğu arsaları özelleştirebilecekler.

Tüzel kişiler, kuruluşların mülkünün bulunduğu araziyi özelleştirme hakkına sahip olacaktır.

Özelleştirmeden sonra, arazi sahiplerinin mülkü olacak ve dokunulmazlık statüsü alacak. Araziyi ancak kadastro belgeleriniz varsa özelleştirebilirsiniz.

2018 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı, kırsal alanlardaki güncellenmiş model projeler üzerine uygun fiyatlı konutların inşası konusunda bir kararname imzaladı.

Devlet başkanı, 20 yıllık bir süre için genç ailelere, harap olmuş apartman binalarına ve daha iyi konut koşullarına ihtiyaç duyan diğer vatandaş kategorilerine, 1 Temmuz 2018 - 1 Ocak 2020 arasında uygun apartman dairelerinde konut satın alma emri verdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net