Özbekistan'dan yapay zeka hamlesi

Özbekistan’da yapay zeka stratejisi konusunda önemli bir adım atılıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 17 Şubat 2021 tarihinde “Yapay zeka teknolojilerinin hayata geçirilmesinin hızlandırılmasına ilişkin” kararnameye imza attı.

2020 Stratejik hedefi

Yayımlanan kararname “Dijital Özbekistan – 2030 Stratejisi” adını taşıyor ve yapay zeka teknolojisinin ülkede yayılması ve dijital teknolojilerin araştırılması eylem planı niteliği taşıyor. Stratejik plan, 1 Aralık 2021’e kadar yapay zeka alanında birçok çalışmalarını kapsıyor.

Özbekistan, yapay zeka teknolojisi için 20 milyon dolar kaynak ayırdı. Çalışmaların ülkedeki Muhammed el-Harizmi Taşkent Bilgi Teknolojileri Üniversitesi bünyesinde yapılması planlanıyor.

AA