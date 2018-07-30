Özbekistan Dışişleri Bakanı Washington'da

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Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Komilov Washington'da ABD din özgürlüğü özel elçisi Samuel Dale Braunbek ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Kamilov liderliğindeki Özbek heyeti 24-27 Temmuz tarihleri arasında ABD'de din özgürlüğü konusunun tartışılan konferansa katıldılar. Abdulaziz Komilov’un özel elçi Samuel Dale Braunbek ile yaptığı toplantıda Özbekistan ve ABD arasındaki işbirliğinin ana konuları ele alındı ve ABD özel elçisi Özbekistan hükümetini din özgürlüğü alanında yapılan köklü değişiklikler nedeniyle tebrik etti.

ABD dini özgürlükler özel elçisinin bu yıl Eylül ayında Özbekistan'ı ziyaret etmesi planlıyor.

