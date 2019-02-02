Özbekistan heyeti IAEA başkanı Yukiya Amano ile bir araya geldi

31 Ocak 2019 tarihinde Viyana'da, Özbekistan Bilimler Akademisi Başkanı Behzod Yuldashev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Yukiya Amano ile görüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisine göre, görüşmede IAEA başkanı Özbekistan’da nükleer bilimi geliştirmek ve nükleer güvenliği sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Orta Asya’da ilk nükleer enerji santralini kurma planları yapan Özbekistan’ın, nükleer güvenliği sağlamak için IAEA’nın tüm taleplerine ve tavsiyelerine uyacağı ve bu alanda uluslararası yükümlülüklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Özbekistan’ın bu amaçla Nükleer Enerjisi Geliştirme Ajansı (Uzatom) oluşturduğu ve bu kurumun IAEA ve Rusya, ABD, BDT ülkeleri, Asya ve Avrupa'daki nükleer enerji operatörleri ile işbirliğine başladığına dikkat çekildi.

IAEA Genel Müdürü, bu ülke ile radyasyon ve nükleer güvenliği sağlamak ve geliştirmek için ortak faaliyetlerin etkinliğinin yanı sıra, teknik işbirliği çerçevesinde projelerin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Yukiya Amano, nükleer santral kurma süreci de dahil olmak üzere Özbekistan'a teknik ve uzman yardımı sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını da belirtti.

Özbekistan’ın IAEA daimi temsilcisi toplantının ardından Ajans Genel Müdürüne ülkesine resmi bir ziyarette bulunma mektubu verdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net