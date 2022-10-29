Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 29 Ekim resepsiyonu verildi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın ev sahipliğinde Taşkent'teki bir otelde düzenlenen resepsiyona Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Taşkent Büyükşehir Belediye Başkanı Cihangir Artıkhocayev ve diğer Özbek yetkililerle çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Özbekistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Bekar, resepsiyona katılarak mutluluklarını paylaşmalarından dolayı Başbakan Aripov ve diğer davetlilere teşekkür etti.

Bekar, bugün Özbekistan'ın, "Türkistan" diye tanımlanan coğrafyada barış ve iş birliğinin güçlenmesi için çaba harcadığını ve komşu ülke Afganistan’ın istikrara kavuşmasını teminen öncü rol oynadığını kaydederek, "Özbekistan, ortak medeniyetimizin kaynağı, derinliklerinde kültürümüzün ve dilimizin köklerinin yattığı toprağımızdır. Türk ve Özbek halkları, gönül bağlarını ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca muhafaza etmiş, birbirlerini tarihin her döneminde mümkün olabildiğince desteklemiştir." dedi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin kardeşlik hukukuna dayanan kapsamlı stratejik ortaklık temelinde her alanda gelişmeye devam ettiğini kaydeden Bekar, "Ortak tarih ve paylaşılan bir gelecek şartıyla hareket ettiğimiz bu dönemde, enerjiden tarıma, sanayiden kültüre, gençlikten çevreye pek çok alanda ikili iş birliğimizi güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Tarihin hiçbir evresinde ikili ilişkilerin bugünkü kadar üst seviyeye yükselmediğini dile getiren Bekar, "Son bir yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan’ı iki kez ziyaret etmesi, üçüncü ziyaretini de önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek olması ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin sonucudur." ifadesini kullandı.

2021 yılında ikili ticaret hacminin yeni rekorlar kırarak 3,6 milyar dolara yükseldiğini, turizm alanındaki ilişkilerin de her geçen gün gelişmekte olduğunu vurgulayan Bekar, 2021'de 270 bin, bu yılın ilk 7 ayında ise 253 bin Özbek vatandaşının Türkiye’yi ziyaret ettiğini, iki ülke arasındaki haftalık uçak seferleri sayısının ise 56'ya ulaştığını aktardı.

Bekar, Semerkant’ta 11 Kasım’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirve toplantısıyla Türkiye’nin teşkilatın dönem başkanlığını Özbekistan’a devredeceğini anımsatarak, Türkiye ile Özbekistan arasında her alanda derinleşen ilişkilerin yalnızca iki ülkenin değil komşularının da refah, barış ve istikrarına büyük katkılar yapacağını dile getirdi.

Büyükelçi Bekar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

- "Fotoğraflar ile Türkiye ve Özbekistan" fotoğraf sergisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taşkent’teki Fotoğraf Evi’nde Özbek ve Türk İşadamları Derneğinin (UTİD) katkılarıyla, fotoğraf sanatçısı Salvator Barki'nin "Fotoğraflar ile Türkiye ve Özbekistan" fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve UTİD Başkanı Davud Azmi Erbaş kesti.

Açılışta konuşan Barki, Özbekistan’ın farklı şehirlerinde çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim’de açılıyor olmasının kendisini fazlasıyla sevindirdiğini dile getirdi.

Sergide, Barki'nin İstanbul ve Özbekistan’ın Taşkent, Semerkant, Buhara, Hive ve Şehrisebz şehirlerinde çektiği 50’ye yakın fotoğrafı yer alıyor.