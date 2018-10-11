Özbekistan'ın hayalet şehri: Angren

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in 100 kilometre doğusunda bulunan Angren kenti bir çöplük kentini andırıyor.

Angren'deki bu içler acısı durum yetkililerin, tarihi şehre gereken önemi vermediğini açıkça ortaya koyuyor.

Angren 1940 yılında bir çalışma köyü olarak kurulmuştu.

1960 ve sonrasında kömür madenleri kent büyümeye başladı.

SSCB'nin çöküşünden sonra ise maden faaliyetleri askıya alındı.

Buna rağmen Rus nüfusun çoğunluğu şehirde kalmaya devam etti.

Şehrin resmi kurumları yağmalandı. İletişim alt yapısı tamamen imha edildi.

Kent şimdilerde bir hayalet şehri andırıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 13:31