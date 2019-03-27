Özbekistan Müslümanları Manevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne gözaltı

Özbekistan Müslümanları Manevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilshod Khashimov, ekonomik suçlarla ilgili bir ceza davasında yer aldı ve bu nedenle 18 Mart'ta görevinden alındı.

Centralasian.org'ta yer alan habere göre Khashimov, eski Ulusal Güvenlik Hizmetinin (şimdi Devlet Ulusal Güvenlik Hizmeti) eski çalışanıdır. 2015 yılında, Cumhurbaşkanı İslâm Kerimov'un kararı ile Dilshod Hashimov, Jasorat (cesaret ) madalyası aldı.

Dilshod Hashimov, Ağustos 2018'de Vakıf meseleleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Müslümanlarının Manevi İdaresi Başkan Yardımcılığına (DUMU) atandı.

Müslümanların Manevi İdaresindeki iki bağımsız kaynağa ve Cumhuriyet Bakanlar Kurulu altındaki Diyanet İşleri Komitesine göre, Dilshod Hashimov Vakıf Kamu Yardım Vakfının nakit ve gayrimenkule ilişkin bir ceza davasında yer alan bir kişi olarak gözaltına alındı.

Kaynaklar, Haşimov'un “fon parasını ihlal etmek” ve “resmi otoritenin kötüye kullanılması” ile suçlandığını ve kolluk kuvvetlerinin şu anda Vakıf Vakfına tahsis edilen emlak ve para ile ilgili yolsuzluk planlarını kontrol ettiğini söylüyor.

Hayır vakfı, 16 Nisan 2018 tarihinde imzalanan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in “Dini ve Eğitim Alanını Radikal Olarak Geliştirmeye Yönelik Tedbirler” kararnamesiyle kuruldu. Bundan sonra, devlet inşaat, onarım ve yeniden yapılanma işleri için fon ayırdı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 09:01