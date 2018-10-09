Özbekistan-Tacikistan sınırı mayınlardan temizleniyor

Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Sözcüsü Muhammed Uluğhocayev Özbekistan ve Tacikistan arasındaki sınırında 9,5 kilometrekarelik alana döşenmiş olan mayınların temizlenmeye başladığını bildirdi.

İki ülke arasında oluşturulan ortak çalışma grubunun başladığı mayın temizleme çalışmaları ilk olarak Tacikistan'ın Panjikent ve Özbekistan'ın Semerkant bölgeleri arasındaki sınırda başlatıldı. Çalışmanın 2019 yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Anlaşma iki ülke lider iarasında Mart 2018'de yapılmıştı.

Özbekistan, 1992-1997 yıllarında Tacikistan'daki iç savaşın ardından yasa dışı silahlı grupların ve uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızmasını önlemek amacıyla 1990'lı yılların sonunda bu ülke ile sınırının kontrol edilmesi güç bölgelerine mayın döşemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net