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Özbekistan, Tacikistan’dan Çin’e araç geçişini başlattı

Özbekistan, Tacikistan’dan Çin’e ticari malların transit geçişini sağlamak için kararname çıkarttı

Özbekistan, Tacikistan’dan Çin’e araç geçişini başlattı

Özbekistan makamları, Tacikistan toprakları üzerinden Çin'e ulaşım yollarını harekete geçirmek istiyor.

RIA Novosti, ülkenin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in ilgili kararnamesinin kabul edildiğini bildirdi.

Özbekistan'ın ulaştırma sektörünün transit potansiyelini arttırmaya yönelik tedbirler zaten onaylanmış durumda. Yol haritasındaki noktalardan biri olan Özbekistan-Tacikistan-Çin güzergahı boyunca pilot bir bölge düzenlenecek.

Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir temsilci RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, bölgenin Özbekistan ve Tacikistan'dan Çin'e doğrudan malların doğrudan teslimi potansiyelini artırma imkânlarını ve rezervlerini göstermesi gerektiğini açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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