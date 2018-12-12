Özbekistan Ukrayna'dan şeker ithaline başladı

Ukrayna'da üretilen şekerin ana tüketicisi olan Özbekistan, ithalatına yeniden başladı.

Ukrsahar derneği tarafndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın şeker ve diğer mallar ile ilgili Kasım ayı ortasından bu yana durdurduğu Özbekistan gümrük işlemlerini yeniden başlattığı belirtildi.

Ukrsahara Analitik Bölüm Başkanı Ruslana Butylo yaptığı açıklamada, "Bugün şeker şirketlerinden ve fabrikalardan onay aldık, gümrükleme süreci başladı ve ticari ilişkilerin daha da "ısınmasını" ümit ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen, Kasım ayında toplam şeker ihracatının yüzde 47'si Özbekistan'a teslim edildi" dedi.

2017-2018 yılında, Ukrayna dış pazarlara 560.4 bin ton şeker ihraç etti. Özbekistan bu hacmin 209.9 bin tonunu (yüzde 60) ithal etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net