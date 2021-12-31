Özbekistan, üniversitelerde başörtüsü yasağı iddiasını yalanladı

Özbekistan’da üniversitelerde başörtüsü ve uzun eteğin yasaklandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Özbekistan Yüksek ve Mesleki Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Zafar Amirkulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki üniversitelerde başörtüsü ve uzun eteğin yasaklandığına dair sosyal medyada ve bazı basın organlarında yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, “Yüksek ve Mesleki Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin giyinmelerine herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. İnsan hakları ve özgürlükleri önceliğimizdir ve buna saygı duyarız.” dedi.

Öğrencilerin kıyafetleriyle ilgili kuralları insan hakları ve özgürlüklerine uygun olarak her üniversitenin kendisinin belirleyeceğini dile getiren Amirkulov, üniversitelerin başörtüsü ve uzun etek konusunda öğrencilere herhangi bir baskı veya sınırlama getirmediğini, öğrencilerin bu konuda serbest olduklarını ifade etti.

Amirkulov, gerçekle alakası olmayan bu tür haberlerin ülkenin imajını lekelemek için yapılan bir girişim olduğunu dile getirdi.