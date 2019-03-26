Özbekistan ve BAE 10 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ve Abu Dabi Emirliği Taç Prensi (Birleşik Arap Emirlikleri), Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın BAE başkentindeki müzakereler sırasında toplam 10 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladıkları bildirildi.

Özbekistan’ın basının hizmet verdiği bilgiye göre, “Özbekistan ile BAE arasında ortak bir açıklama yapıldı. Taraflar, yatırım, finans, alternatif enerji, sınai ve altyapı gelişimi, tarım ve gümrük idaresi alanlarında işbirliği konusunda imzalı belgeler alışverişinde bulundu. Genel olarak, ziyaret sırasında, toplam anlaşmalara 10 milyar dolardan fazla ulaşıldı ”.

Resmi verilere göre, 2018'de Özbekistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 400 milyon dolar olarak gerçekleşti, Özbekistan Devlet Başkanı bu rakamın önceki yıllara göre arttığını, ancak tarafların potansiyeli göz önüne alındığında, bunun yeterli olmadığını belirtti. Görüşmelerde, ikili işbirliğinin kapsamlı genişlemesi, ticaret ve ekonomi, yatırım, yenilik, bankacılık, finans, kültürel, insani ve diğer alanlarda pratik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.



Turizme özellikle dikkat edildi. Resmi verilere göre, Özbek halkının atalarının türbeleri ve ülkenin doğası, Emirates sakinleri arasında büyük ilgi çekmektedir. Geçen yıl, BAE'den Özbekistan'ı ziyaret eden turist sayısı 1,5 kat arttı.

BAE’ye yaptığı resmi ziyaretin arifesinde Başkan Mirziyoyev’in, 20 Mart’tan bu yana BAE vatandaşlarına 30 günlük bir süre için vizesiz bir rejim başlattığını ve girişimcilere birden fazla yıllık vize verileceğini hatırlattı.

Ek olarak, iş amacıyla Özbekistan'ı ziyaret eden BAE vatandaşlarına, belgelerin alındığı günü saymayarak, 3 iş günü içinde bir yıla kadar çok girişli vize verilecek. Ayrıca, Özbekistan’daki davet edici tüzel kişiliğe Dışişleri Bakanlığına itiraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net