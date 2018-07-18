Özbekistan ve Kazakistan'dan ortak askeri tatbikat

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Kazakistan Savunma Bakanı Saken Jasuzakov ve Özbekistan Savunma Bakanlığı vekili Abdusalom Azizovlar, iki ülkenin ordularının "Epik" adını verdikleri müşterek taktik-özel eğitim tatbikatına katıldılar.

16 Temmuz'da Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Özbek ve Kazak özel harekat ekiplerinin tatbikatlar sırasında gece şartlarında askeri istihbarat faaliyetlerini yürütme görevlerini yerine getirdiği belirtildi.

Haberde "Kazakistan ve Özbekistan askeri kuvvetlerine ait özel hareket birimleri eğitim çalışmalarını başarıyla tamamladılar, bununla ilk ortak amaç tamamlandı. Özbek tarafının ziyaret sırasında birçok konularda mutabakat sağlandı. Operasyonel muharebe eğitimi ve başka konularda taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır”, denildi.

Ortak eğitimin ikinci aşamasının Özbekistan'daki Forish Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.