Özbekistan ve Kazakistan, Tacikistan'a gaz arzını kesti

Özbekistan ve Kazakistan'ın Tacikistan'a sıvılaştırılmış gaz arzını sınırlandırdığını, Cumhurbaşkanlığı Antimonopoly Servisi başkanı Abdulmajid Muminzod söyledi.

Ona göre Özbekistan, Tacikistan'a sıvılaştırılmış gaz ihracatını yıl sonuna kadar tamamen durdurdu.

Aynı zamanda Kazakistan, akaryakıt arzını sadece Eylül ayı için durdurmaya karar verdi. Abdülmecid Muminzod aynı zamanda gaz taşıma rakamlarının ne kadar düştüğünü belirtmedi.



Tacikistan'daki bilgi sahibi kaynaklara göre, gaz ihracatını durdurmanın nedeni: Kazakistan'da, Özbekistan'da Tacikistan'a büyük bir gaz yakıtı tedarikçisinin bir tesisinin onarımı - bu ülkede iç pazarda bu tür yakıtlara olan talebin artmasının yanı sıra, yakıt tedarik eden iki büyük fabrikada modernizasyon.

Ocak-Temmuz aylarında Tacikistan, 102.11 milyon $ değerinde 264.2 bin tonun üzerinde sıvılaştırılmış gaz ithal etti. Tacikistan'da bu yılın yedi ayı boyunca tedarik edilen sıvılaştırılmış gazın% 92.33'ü Kazakistan'a düşerken, Özbekistan% 7.48'ini oluşturuyor.

Tacikistan'a gaz tedarik eden 15 şirket var, en büyük tüccar Allat (sıvılaştırılmış gaz pazarının% 18,24'ünü kaplıyor).

Duşanbe şehrinde son birkaç gün içinde bu tür yakıt fiyatları, Tacikistan'daki akaryakıt pazarının perakende satış segmentinde azalma eğilimi gösterdi, ancak sıvılaştırılmış gaz ithalatındaki kesintiler onları büyümeye çevirebilir ve 13 Ağustos'ta 4,70 somoni rekor bir değerde durdu ( Litre başına 0,46 $ (8.09 gaz yakıt piyasasını işgal eden benzin istasyonları "Gazpromneft" Tacikistan fiyatı).

Duşanbe'de 09/04/2020 itibarıyla sıvılaştırılmış gaz fiyatları litre başına 4,30-4,40 somoni (0,42-0,43 ABD doları) arasında değişiyor.

Kaynak: CentralAsia