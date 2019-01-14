Özbekistan Yargıtayı insan hakları aktivistini suçsuz buldu

Özbekistan Yüksek Mahkemesi, 50 yaşındaki insan hakları aktivisti Chuyan Mamatkulov davasında sanığın beraatına karar verdi. Bununla alt mahkemelerin Mamatkulov hakkındaki kararları iptal edilmiş oldu.

Ozodlik radyosunun haberine göre, Yargıtay kararında Chuyan Mamatkulov'a yönetilen suçun soruşturma ve yargılanma sırasında usule ilişkin hataların yapıldığı, anayasa düzenini ihlal ettiğine, dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı yaptığına dair kanıtların bulunmadığı belirtildi.

İnsan hakları aktivisti, adalet zaferine inanmasına rağmen, iptalin kendisi için bir sürpriz olduğunu söyledi.

Özbekistan’ın silahlı kuvvetlerinde subay olan Chuyan Mamatkulova, 2004’te askerlikten yasa dışı atıldıktan sonra, Taşkent’te bulunan bir sivil mahkemeye, zamanın Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un aleyhine dava açmış ve Silahlı Kuvvetler Yasasının değiştirilmesini talep etmişti.

Mamatkulov 29 Ağustos 2012 tarihinde tutuklandı. 2013 yılında “bir kişiyi kaçırma”, “anayasal düzene tecavüz”, “sahtekarlık”, “belgelerde sahtecilik yapmak”, “yalan şahıtlık” suçlamalarıyla on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mamatkulov'un kendisi bütün suçlamaların uydurma olduğunu söylemişti. O işkence gördüğü Müslümanların toplama kampı olan “Jaslık” hapishanesinde birkaç sene hapis yattı.

İnsan hakları aktivisti 2018 yıl Mart ayında serbest bırakıldıktan sonra hemen aleyhindeki tüm suçlamaları temyiz edeceğini belirtmişti.

Chuyan Mamatkulov, 2004’ten bu yana Özbekistan’ın insan hakları cemiyeti ile işbirliği yapıyor ve şu anda Özbekistan’ın Kaşkadarya ilinde insan hakları aktivisti olarak faaliyetlerinde bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2019, 14:40