Özbekistan yüz yüze eğitime ara veriyor

Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve Sıhhi-Epidemiyolojik Refah ve Halk Sağlığı Kurumu, Kovid-19’un omicron varyantının çocuklar ve gençler arasında hızla yayılma olasılığını dikkate alarak ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında 24 Ocak'tan itibaren bir ay boyunca çevrimiçi eğitim yapılmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı ayrıca 5 yaş üstü çocuklara Kovid-19’a karşı Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay verdiğini duyurdu.

Ülkede son dönemde günlük vaka sayıları son 6 ayın en yüksek düzeyinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 1321 yeni vakanın saptanmasıyla toplam vaka sayısı 210 bin 899’a, 466 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 201 bin 712'ye yükseldi.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1532 oldu.