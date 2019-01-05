Özbekistan’da 2018’de 13 yeni cami açıldı

Özbekistan Müslümanları Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında ülkede 13 yeni cami açıldı, 39 cami inşaatı devam ediyor ve yaklaşık 100 cami restore edildi.

Özbekistan Müslüman Bürosu, “ Başkanlık nezaretinde bu yıl başlatılan Kur'an'ı Kerim yarışmaları 2018 yılında bize bolluk getirdi” açıklamasında bulundu.

Müslüman Kurulu tarafından yıl boyunca yapılan çalışmalar arasında, Uluslararası İslam Akademisi, Uluslararası İslam Medeniyetleri Merkezi, Vakıf Yardım Vakfı ve İslam Hadis Okulu yer almaktadır.

Dini bakanlığa göre, 2018’de Hac ibadetini yerine getiren hacı sayısı 7 bin 200’ü geçmiş durumda. Umre seyahatindeki kotalar kaldırılarak sınırsız hale getirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net