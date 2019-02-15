Özbekistan’da akraba evliliğinin yasaklanması gündemde

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 2019 yılında Parlamentoya sunulmak üzere "Bazı yasal düzenlemelere değişiklik ve bunlara ek yapılması hakkında" kanun taslağı hazırlanacağını duyurdu. Haber hükümete yakınlığı ile bilinen kun.uz sayfasında yayınlandı.

Yasa taslağında genetik hastalıkların önüne geçmek amacıyla yakın akrabalar arasında evliliğinin yasaklanması ve bu alanda propaganda işlerini güçlendirmek öngörülmektedir.

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, bazı bakanlıklar ve başka hükümet kurumları yeni yasa taslağının hazırlanmasından sorumlu olacaklar.

Tasrının Bakanlar Kurulu'na teslimi için son tarih 1 Temmuz 2019, Parlamentoya sunulma tarihi ise 1 Ağustos 2019 olarak belirlendi.

BBC Özbek haberinde ise, Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'ne göre, ülkede 2017 yılında 715 519 bebek doğdu. Yeni doğan kız ve erkek bebeklerin oarının her 100 kıza 108.5 erkek çocuk doğduğu belirtildi.

Daha önce Tacikistan’da da yakın akrabalar arasında evlilik yasal olarak yasaklanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

