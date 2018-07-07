Özbekistan’da eski pasaportların süresi 2020'ye kadar uzatıldı

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Özbekistan Adalet Bakanlığı'nın Hukuki Haberler merkezine göre, Taşkent hükümetinin biyometrik olmayan pasaportların geçerlilik süresini 2019 yılının sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Hükümetin 2018 yıl 30 Haziran tarihli 494 sayılı Kararına göre, "Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşının biyometrik olmayan pasaportunun geçerlilik süresi ülkede 31 Aralık 2019'a kadar, yabancı ülkelerde ise pasaportun geçerlilik süresine kadar uzatılmıştır." denildi.

Bugüne kadar nüfusunun en az yüzde 10'unun biyometrik pasaport almadığı Özbekistan'da, son aylarda pasaport değiştirmek isteyenlerin sırası keskin bir şekilde artmış ve bu durum Özbek vatandaşların hoşnutsuzluğa neden olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 17:44