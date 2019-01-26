Özbekistan’da ilk askeri enstitü açıldı

Özbekistan'ın ilk askeri koleji Taşkent'te açıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, yeni eğitim kurumu altı alanda yetkilileri taktik seviye için eğitecek.

Enstitü, Muhammed el-Hwarizmi ismini alan Taşkent Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Özel Bölümü temelinde kurulmuştur. Çalışma süresi iki yıldır.

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in kararına göre üniversite açıldı. Enstitünün, bilgi ve iletişim teknolojileri ve iletişim alanında yüksek nitelikli memurların eğitim sistemini geliştirdiği görülmüştür.

Kurum, iletişim ve devlet sırlarının, elektronik istihbaratın, hava savunma radyo uçakları ve uçaksavar füze kuvvetlerinin korunmasında uzmanlar üretecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net