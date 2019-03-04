Özbekistan’da köpek dövüşü yasaklanacak

Özbekistan'da, son yıllarda, evcil hayvan sergileme kılıfı altında yapılan köpek dövüşlerinde artma gözlemlendi. Taşkent polisi, kentin Ana İçişleri Müdürlüğünün web sitesinde yer alan habere göre, hayvanların dövüştürülmesinin yasaklanması ve onların sert muamele görmesi konusunda sert sorumlulukların üstlenilmesi için öneriler hazırlıyor.

İnternetten, polis departmanının basın servisinin Özbekistan topraklarında düzenlenen köpek dövüşleriyle ilgili birçok yayın olduğunu söyledi. Geçen hafta, Sergeli bölgesinde köpek dövüşleri ile ilgili bir yazı yayınlandı.

Yazıda, “GUVD bu mesaja hemen cevap verdi. Bir "sergi" olarak ilan edilen etkinliğin organizatörüne yönelik önlemler alındı: Sergeli semtinin MCCD personeli ve Ulusal Muhafız olay yerine geldi, köpek dövüşü durduruldu. İdare mahkemesi, "Özbek Wolfhound" şirket başkanını, Özbekistan Cumhuriyeti İdari Sorumluluk Kanunu’nun 2001’de ("kitlesel olayları düzenlemek için kuralların ihlali") suçuyla suçlu bulduklarını açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net