Özbekler boşanmak için 4 kat fazla ödeyecek

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Özbekistan'da, boşanmak isteyen çiftlerin devlete ödeyeceği ücret bundan sonra dört kat artacak.

Podrobno.uz sayfasında yer alan habere göre, Özbekistan hükümeti boşanma işlemleri için devlete ödenecek ücreti dört kat artırmaya karar verdi.

Daha önce boşanmak isteyenler asgari ücretin yüzde 50'si değerinde (92.150 Som, yani 12 dolar) ödeme yapıyorlardı. Şimdi bu ödeme 368 600 Som, yani 47 dolar olacak. Tekrar boşanmak isteyenlerden alınan ödemeler 221,160 Som, yani 28 dolar idi. Şimdi bu rakam 737,200 Som yani 95 dolara yükseltildi.

Özbekistan'da boşanma prosedürü çok basamaklı bürokrasi engeline takılıyor. Mahkemeler ilk oturumda çiftleri boşamıyor, onların barışması için zaman vermeyi gerekçe göstererek süreci birkaç yıla kadar uzatailiyor.

Özbekistan Adalet Bakanlığı'na göre, ülkede 2017 yılında 32 bin çift boşandı. Bunların yüzde 58'i bir ila sekiz yıl boyunca evli kaldılar. 2017 yılında boşanma sayısı 2016 yılına göre yüzde 8 oranında arttı.

