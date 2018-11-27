Özbeklerin en çok göç ettiği ülkeler açıklandı

Özbekistanlıların göç için en çok başta Rusya olmak üzere AB ülkeleri, Türkiye ve Güneydoğu Asya ülkelerini seçtiği açıklandı.

1991 yılında bağımsızlığını kazanan ülkenin yoğun göç vermesinde İslam Kerimov döneminin baskıcı rejimi, ekonominin yanlış yönetilmesi ve yolsuzluğun etkili olduğu belirtiliyor. 33 milyonluk ülkenin yaklaşık sekiz milyonu ülke sınırlarının dışında yaşadığı tahmin ediliyor.

Rusya

Rusya’da çalışan Özbeklerin sayısı üç milyon civarında. Özbeklerin Rusya dışında yaşadığı ülkeler;

Avrupa ülkeleri

İngiltere, Almanya, Fransa ve Polonya'da Özbeklerin tercih ettiği ülkeler arasında. Ayrıca Çek Cumhuriyeti, İskandinav ülkeleri ve İspanya son yıllarda Özbekler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden biri olan Letonya ve Litvanya, aynı zamanda uyum kolaylığı nedeniyle Özbeklerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında.

Çin

1,5 milyar nüfusa sahip Çin'de Özbek göçmen işçilere rastlanıyor. Özbeklerin birçoğu bu ülkede turist statüsünü koruyarak iş yapmaya çalışıyor. Özbekler Çin’den satın aldıkları malzemeleri kendi ülkelerine satıyor.

Güneydoğu Asya ülkeleri

Özbekler tarafından Güney Asya ülkeleri arasında, Tayland, Malezya ve Endonezya öne çıkan ülkelerin başında. Tayland’da turizmle ilgilenen Özbekler, Malezya ve Endonezya'da ise genellikle çeşitli hizmet ve ticaret pazarında kendilerini gösteriyorlar.

Arap ülkeleri

Özbeklerin, Arap ülkeleri arasındaki tercihi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).

Özbekler BAE’de ticaret, turizm, yemek ve ulaşım gibi alanlarda çalışıyor. Yemen'de ise Özbeklerin büyük çoğunluğu sağlık alanında hizmet veriyorlar. İlginç olan taraf Yemen’deki savaş bile Özbekleri vatanlarına geri dönmeye zorlayamıyor.

Suudi Arabistan’da ise Özbekler sağlık, mağaza, turizm ve restoran sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Ortadoğu ülkeleri

Ortadoğu ülkeleri arasında İsrail ve İran, Özbekistan'dan en fazla göç alan ülkeler olarak öne çıkıyor. Özbeklerin İsrail’de bulunmasının ana nedeni Buhara Yahudilerinin, yakın akraba ve tanıdıklarını İsrail’e davet etmesi olarak gösteriliyor.

İran'da ise Özbekler girişimcilik ve ulaşım sektörlerinde çalışıyorlar.

ABD ve Kanada

ABD'de 60 bin civarında Özbek göçmenin olduğu tahmin ediliyor. Bu durumun Kanada'da Özbek diasporasının oluşmasında etkili olduğu düşünülüyor. Binlerce Özbekler Kanada’nın büyük şehirlerinde farklı alanlarda hizmet üretiyor.

Ayrıca bugün Avustralya'da hayvancılık ile uğraşan, Kenya’da giyim mağazasında çalışan, Rusya'nın Arktik buzullarının istasyonlarda inşaat işleri yapan ve Japonya'da kendi milli yemeklerini satan Özbeklere rastlamak mümkün.

Özbekistan Merkez Bankası'na göre, 2018'in ilk yarısında, yabancı ülkelerde yaşayan Özbeklerin yakınlarına gönderdikleri para tutarının 2,3 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. En çok para gönderilen ülkenin ise yüzde 77 ile Rusya olduğu kaydediliyor.

Kazakistan yüzde 6, Türkiye ve ABD yüzde 4, Güney Kore Cumhuriyeti'nde, Kırgızistan, BAE, İsrail’den yüzde 1 oranında paranın Özbekistan’a gönderildiği söyleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 17:09