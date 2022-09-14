Papa Franciscus, Kazakistan’da ayin yönetti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kazakistan temaslarının ikinci gününde, başkent Nur Sultan’da ayin yönetti.

Nur Alem Expo Merkezi önünde düzenlenen ayine, Kazakistan ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 3 bin Katolik katıldı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında ayin alanına gelen Papa Franciscus, burada kendisini bekleyenleri selamladı.

Yerel saatle 16.45’te başlayan ve yaklaşık bir saat süren ayinde Latince, İtalyanca ve Rusça bölümlere yer verildi.

Papa, vaazında, savaşa alışmama mesajını vererek “Savaşın parçaladığı birçok bölgeyi düşünüyorum, özellikle de sevgili Ukrayna’yı.” dedi.

Dünyayı, acı çekenlerin yanında olmaya davet eden Papa, “İnsanların, halkların ve insanlığın yararına olan diyaloğa gelmeden önce başka ne olmalı ve daha kaç ölüm beklenmeli? Tek çıkış yolu barış ve diyalogdur.” ifadesini kullandı.

Papa, gerilimin yükseldiği Kafkasya bölgesindeki durumu ise büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek “O topraklarda da barış ve uyumun çatışmalara galip gelmesi için dua etmeye devam edelim.” diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren ayinde katılanlar, zaman zaman ilahilere eşlik etti.

Katolikler, nüfusunun yüzde 70’ten fazlası Müslüman olan Kazakistan’ın yüzde 1’ini oluşturuyor.