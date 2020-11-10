Putin imzaladı.. Türkmenistan'ın güvenliği Rusya'dan sorulacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Kasım'da "Rusya Federasyonu ile Türkmenistan arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin" yasayı imzaladı.

Belge, Rusya Federasyonu'nun yasal bilgilerinin resmi portalında yayınlandı.

Anlaşma 10 Nisan 2003 tarihinde Moskova'da imzalandı, Ağustos ayında belge değerlendirilmek üzere Devlet Dumasına sunuldu. 21 Ekim'de tasarı Devlet Duma milletvekilleri tarafından onaylandı.



Türkmen milletvekilleri belgeyi 24 Ekim'de onayladı.

Belgede, ülkelerin Orta Asya'da ve bir bütün olarak dünyada barışı güçlendirmek, istikrar ve güvenliği artırmak için etkileşime girecekleri belirtiliyor. Belgede, bu işbirliği çerçevesinde tarafların "genel silahsızlanma ve toplu güvenliğin güçlendirilmesi sürecinin devamına katkıda bulunan, BM barışı koruma rolünü güçlendiren ve bölgesel mekanizmaların etkinliğini artıran dış politika faaliyetlerini" koordine etmeyi taahhüt ettikleri belirtiliyor.

Kaynak: CentralAsia

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 09:24