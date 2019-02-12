Putin Kırgızistan’ı ziyaret edecek

Kırgızistan Cumhurbaşkan Sooronbay Jeenbekov 9 Şubat’ta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov 3 ve 4 Şubat'ta Bişkek'te Cumhurbaşkanı Jeenbekov ile bir araya gelmişti. 7 Şubat Perşembe günü, Jeenbekov, Rus lider Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptılar.

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının basın servisine göre, devlet başkanları daha önce varılan anlaşmaların uygulanmasını ele aldılar. Daha sonra Putin'in Jeenbekov'u Soçi'ye davet ettiği ortaya çıktı. Buradaki ikili görüşmede ekonomik işbirliği konuları, Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütünü güçlendirmek için ortak çabalar, ortak gümrük politikaları, ve askeri-sanayi kompleksinde işbirliği konuları ele alındığı belirtildi.

Kırgızistan Tacikistan’ın yanında Rusya’nın askeri üs bulundurduğu önemli bir ülkedir. ABD’nin Afganistan’dan çekilme hazırlığı sürecinde Rusya kendi güney sınırlarını koruma politikalarına ciddi önem vermektedir. Bu bağlamda Rusya’nın Kırgızistan’da ikinci askeri üs kurma planları son zamanlarda devamli olarak gündeme gelmektedir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

