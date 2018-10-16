Putin, Orta Asya'daki ilk nükleer santralini başlatıyor

Rus lider Vladimir Putin, Orta Asya'daki ilk nükleer santralin yapımına başlayacağını söyledi .

İlk nükleer santral Tudacul rezervuar alanında inşa edilecek. Yapay rezervuar, Buhara'nın 25 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Saha için yapılan arama, su mevcudiyeti, sismik pasif bölge ve altyapı sistemlerinin yakınlığı gibi kriterlere dayanıyor.

Nükleer santralin yeri, Pamir-Hindu Kush bölgesinin sismik merkezinden 700 kilometre uzaktaki dağlardan uzakta bulunuyor. Ayrıca, Buhara ve Navoi'nin büyük sanayi altyapılarına da yakın.

Rus Rosatom iki güç birimlerini bir araya getirmeyi planlıyor. Nükleer santrallerin kapasitesi, planlandığı gibi, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak olan 2300 MW olacak.

Yetkililerin hesaplarına göre, nükleer santral 4 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlayacak ve yılda 600 milyon dolar kazanma şansı olacak.

Nükleer santral inşasının resmi lansmanı töreni Rusya cumhurbaşkanının Özbekistan'a ziyareti sırasında gerçekleşecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net