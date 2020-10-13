Putin talimat verdi, Kırgız lider masaya oturdu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla ülkeye gelen Rusya Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitry Kozak ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un ülkedeki sosyo-politik durumdaki krizin ilk günlerinden itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birkaç kez telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Kırgızistan ve Rusya’nın müttefik ve stratejik ortaklar ve aynı zamanda Kolektif Güvenlik Antlaşmaso Örgütü (KGAÖ), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeleri olduğu aktarılan açıklamada, “Ülkedeki yaşanan gelişmelerden dolayı endişelerini dile getiren Rus tarafı durumun ortaya çıktığı andan itibaren durumu çözmek için yardım teklif etti.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un Rus lideri Vladimir Putin’in talimatıyla ülkeye gelen Rusya Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile dün görüşme yaptığı ifade edildi.

Ayrıca, görüşmede Sadır Caparov’un da hazır bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: tr.kabar.kg