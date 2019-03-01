Ramzan Kadirov: Kazakistan ile özel bir ilişkim var

Kazakistan'ın Şükran Günü'nde, One Destiny TV-Radyo Şirketi'nce belgesel filmi çekildi. İçinde farklı milletlerden birçok insan Kazakistan'a sürgün edilme hikayelerini ve atalarını anlatıyor. Belgeselde, Rusya Federasyonu Çeçen Cumhuriyeti'nin başkanı Ramzan Kadırov'un da Kazakistan'a karşı fikirleri de yer aldı.

Kadirov belgeseldeki konuşamasında, "Kazakistan'la, Kazak halkıyla ve Kazakistan'ın liderliğiyle özel bir ilişkim var. Babam Kazakistan'da doğduğu için büyükbabamın kardeşi burda gömülü. Ve ayrıca, yardım eli uzatıp askeri yardım eden Kazakistan'ın lideri, Cumhurbaşkanı Nursultan Abişeviç ve ekibi için minnettarız. Tüm hayatımız boyunca cumhurbaşkanlarına ve Kazakistan halkına minnettar kalacağız ”dedi.

2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in talimatı üzerine Kazakistan'da 1 Mart Şükran Günü olarak kutlanmaya başladı.

Nazarbayev, Stalin rejiminde birçok halkın yaşadığı yerden koparılıp Orta Asya steplerini sürüldüğünü, o dönemde imkanları sınırlı Kazak ailelerinin bu insanları evlerinde barındırdığını hatırlatarak, Kazakistan Halkları Asamblesi’nin kurulduğu 1 Mart tarihini, ülkede yaşayan tüm halkların bir birine, özellikle merhamet gösteren Kazak halkına şükranlarını sunması için Şükran günü olarak kutlanmasını teklif etmişti.

130’dan fazla etnik grubun yaşadığı Kazakistan, dünyada en fazla milletin bir arada huzur içinde yaşadığı ülkelerin başında geliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 15:25