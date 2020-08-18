Rus öğretmenler, Moğolistan'daki kırsal okul çocuklarına Rusça öğretecek

Moğolistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile E.D.'nin adını taşıyan Uluslararası Eğitim Merkezi "Interdom" arasında 17 Ağustos Rusya Federasyonu Stasovagi, Rus dilinde bir uzmanın işe alınması konusunda bir anlaşma imzaladı.

Yabancılara Rusça öğretme tecrübesi olan altı Rus öğretmeni bir yıl süreyle Moğolistan'da çalışacak ve öğretmenler Rusya Eğitim Bakanlığı tarafından seçildi.

Aşağıdaki kırsal okullarda çevrimiçi formatta 1 Eylül'den itibaren eğitime başlayacaklar:

Bayanlig Somon Lisesi, Bayankhongor Aimak,

Kapsamlı laboratuar karmaşık okulu "Khan-uul", Dornod aimak.

Aimag Өvurkhangay Eğitim, Kültür ve Sanat Bölümü,

Somon Bugant Ortaokulu, Selenge aimag,

Ve aimag Khentiy ortaokul №1 ve bu aimag laboratuvar-karmaşık okul "Temuuzhin".

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için karantina kaldırılırsa Moğolistan'a gelerek bu okullarda öğrenciler için derslik yapacaklar.

Rus uzmanlara Uluslararası Eğitim Merkezi "Interdom" tarafından ödeme yapılır ve Moğolistan'da kaldıkları süre boyunca, yerleştirmelerinden okullar sorumludur.

Kaynak: Centralasia

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, 12:38