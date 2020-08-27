Rusya bu yıl Özbekistan'a 30 Rusça öğretmen gönderecek

Özbekistan ve Rusya, 2020 yılında 30 Rus öğretmenin Özbekistan'a gönderileceği ortak bir proje başlattı. Rusya Devlet Pedagoji Üniversitesi basın servisi, öğretmenlerin Özbekistan'ın 14 bölgesine gönderileceğini bildirdi.

Proje katılımcıları, cumhuriyetin öğretmenleri ve okul çocukları arasında Rus dili bilgisini test edecek ve mesleki yeterlilik seviyelerini değerlendirecek.

Uzmanların işe alımının 28 Ağustos'a kadar açık olduğu belirtiliyor.

Katılımcılar, COVID-19'a karşı koruma önleminin bir parçası olarak yer değiştirme isteği, uzmanlık eğitimi, Rus dili / edebiyat öğretmeni olarak deneyim ve 64 yıllık yaş sınırı gibi gereksinimlere tabidir.

Özbekistan'a gönderilmeden önce, Rusya Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde tüm proje katılımcıları için yüz yüze eğitimler düzenlenecek. A.I. Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri Herzen, proje kapsamında işe hazırlanıyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından tüm katılımcılar Özbekistan Cumhuriyeti'nin 14 yerleşim yerine gönderilecek.

Kaynak: centralasia